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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

05 Ocak 2017 Perşembe, 23:27
Başbakan Yardımcısı Kaynak:

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TBMM'deki anayasa değişikliğine ilişkin, "Pazartesi günü Mecliste başlayacak anayasa görüşmeleri ile artık vesayet rejiminin kıyamete kadar mezara gömüleceği bir anayasa değişikliğiyle milletimizin huzuruna çıkacağız." dedi.

Kaynak, Ankara Palas'ta Memur-Sen'in düzenlediği Mehmet Akif İnan'ı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günler yaşadığına işaret ederek, anayasa değişikliğinin referandumla halka sunulacağını söyledi.

Türkiye'de karşı karşıya kalınan zor imtihanın, başarıyla geçileceğini ümit ettiğini ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Her doğum büyük sancılarla meydana gelir. Önümüzde gerçekten zor bir süreci yaşadığımızı biliyoruz ama bu zor süreci aşacak formülleri de milletimizin önüne getirmekte kararlıyız.

Pazartesi günü Mecliste başlayacak anayasa görüşmeleri ile artık vesayet rejiminin kıyamete kadar mezara gömüleceği bir anayasa değişikliğiyle milletimizin huzuruna çıkacağız. Yaklaşık iki-iki buçuk ay sonra da bir referandum ile bu değişikliği milletimizin huzuruna getireceğiz. Göreceğiz ki o tarihten sonra her şey yine bambaşka olacak, onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacak."

Kaynak, Mehmet Akif İnan'ın "Türkümüz, dünyayı kardeş bilendir" sözüne ithafen, "Ortadoğu'daki, dünyadaki ve bütün evrendeki çatışmanın, çekişmenin mezhep, ırk savaşının, her şeyin ilacıdır, bizim türkümüz budur. O yüzden Memur-Sen, Akif İnan'ın nefesiyle yetişenler ve o yüzden Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, partimizin her bir mensubu insan nerede varsa, mazlum nerede varsa oradalar ve ölçüleri budur. Dünyayı kardeş bilerek, yaratılanı yaratandan ötürü severek, insanı yaratılmışların en şereflisi atfederek doğdular." şeklinde konuştu.

Akif İnan'ın "Anamı sorarsan büyük doğudur, Batı ki sırtımda paslı bir hançer. Yiğitler yol alsa destana doğru, şehitler gözümde aynen bayraktır" mısralarını hatırlatan Kaynak, "Bugün El-Bab'ta, Suriye'de, Irak'ta, Musul'da, Telafer'de, Rakka'da, yaşadığımızın bundan farklı bir izahı var mı? DEAŞ'a karşı terör operasyonu yapmak üzere 65 ülkeden teşkil edilen koalisyon güçleri kendi ürettikleri o canavara karşı bir şey yapmazken, ülkemizi hatta İzmir'de, İstanbul'da, Kayseri'de tüm Türkiye'nin her bir coğrafyasında terör belasıyla baş başa bırakıyorlar." dedi.

Kaynak, şöyle devam etti:

"Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan. Bu dizelerde bilesiniz ki, Cumhurbaşkanımızın, reisimizin önderliğinde aynen bu destanlar yazılmaktadır. Dünyanın dört bir köşesinde hangi Müslüman ve mazlum varsa inancından dolayı hangi zulmü gören varsa Allah'a hamdolsun bizim liderimizin Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin eli oralardadır. Allah'a şükrediyoruz ki o kuşağın, Necip Fazıl'dan, Fethi Gemuhluoğlu'ndan, Cemil Meriç'ten ve neslimizin iyi tanıdığı 7 güzel adamdan tevarüz fikirler bugün hayattadır."

- "FETÖ, DEAŞ ve PKK'sı milletin şanlı direnişiyle diz çökecek"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Akif İnan'ın sadece sendika kurmadığını, yazdığı şiir ve eserleriyle Filistin, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş ve medeniyet coğrafyasının tamamına nüfus edecek merhamet hareketinin de kuruculuğunu yaptığını söyledi.

İzmir'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Yalçın, yaşanan terör saldırılarının 15 Temmuz darbe görünümlü işgalin devamı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İzmir'de terör 2 kardeşimizi şehit etti, yaralılarımız var. 15 Temmuz'un artçıları olarak devam eden terör ayağa kalkan Anadolu'ya terör koalisyonu diz çöktürmek istiyor ama bunu başaramayacaklar, güç yetiremeyecekler bu asil, onurlu ve vakur millet, şimdiye kadar gösterdiği esaslı duruşu bundan sonra daha da kenetlenerek, göstermeye devam edecektir. FETÖ, DEAŞ ve PKK'sı milletin şanlı direnişiyle diz çökecek, yeni istiklal mücadelesi bu anlamda mutlaka ama mutlaka hedefine ulaşacak ve kaybeden terör koalisyonu ve onu destekleyen akademist güçler olacaktır."

Yalçın, merhamet hareketi olarak bütün mazlum coğrafyaların sesi olamaya devam edeceklerini, bu yükün sendika kimliğiyle taşınamayacağı için Mehmet Akif İnan Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da İzmir'deki saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Mehmet Akif İnan ile 1980'de tanıştığını anlatan Arslan, "Hak-İş'i kurduktan sonra kendisiyle daha yakından tanıştık. Çok naif bir insandı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kuruluşunda yaşanan ekonomik, mekan olmak üzere pek çok alanda çok sıkıntılar çektik. Bütün bunlara rağmen azmini, karalılığını, istikametini hiç bozmadan hep ileriye bakarak, zaman zaman bizim bile 'acaba mı?' diye sorduğumuz bütün sorulara net bir şekilde cevap verebilen büyük bir irade sahibiydi." dedi.

Mehmet Akif İnan'ı anma etkinliğine ayrıca TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, sendika başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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BAŞBAKAN YILDIRIM: "İSTİKLAL RUHUMUZUN SEMBOL ŞEHİRLERİNDEN İZMİR'DE, TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURUMUZU HEDEF ALARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUM. BU SALDIRIDA, CANINI HİÇ DÜŞÜNMEDEN FEDA EDEREK, ŞEHİT OLAN KAHRAMAN POLİSİMİZ FETHİ SEKİN, ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKETİN YAŞANMASINI ENGELLEMİŞTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Ülkemiz;  birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "ÜLKEMİZ;  BİRLİK, BERABERLİK VE KESİN BİR İNANÇLA BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAKTIR. TERÖR BELASI, DEVLETİ İLE OMUZ OMUZA VERMİŞ AZİZ MİLLETİMİZİN SİNESİNDE YOK OLUP GİDECEKTİR. BÖLÜNMEYECEĞİMİZ VE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZ ALÇAK TERÖR ODAKLARINCA BİLİNMELİDİR."
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