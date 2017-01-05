Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir kargo firmasının deposunda 85 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo firmasının deposunda, batı illerine yüklü miktarda sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, depoda bulunan İran plakalı bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmek üzere 85 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen İran uyruklu H.G, S.H.H, A.S, S.B. ve Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.