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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve Valiliğin Nevali Otel'de organize ettiği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/14.00/16.00/17.00)

2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı kabul edecek.

(TBMM/15.45)

3- İzmir'deki terör saldırısı.

- Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısı dolayısıyla İzmir'de incelemelerde bulunacak, yaralıları ziyaret edecek.



- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek incelemede bulunacak, şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın cenaze törenine katılacak ve saldırıda yaralananları ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/11.00/12.00/14.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/12.00/13.45/15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, işçilerle yemekte bir araya gelecek, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

- Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile "Başarının Sırları" adlı programda bir araya gelecek Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-18.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Müftülüğünün Halep'e yardım kampanyası kapsamındaki programa ve Yahyalı Sulama Birliği Kooperatifi hizmet binası açılışına katılacak, Yahyalı Belediye Başkanlığı ziyaret edecek.

(Kayseri/14.00/15.30/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2016 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30)







EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunacak ve havalimanının Ekonomik Etki Analiz Raporu’nu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şeyh Hamdullah Efendi'ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif'in Okçular Vakfına teslim törenine ve "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

2- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor.

(Antalya)





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