06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'daki cinayet

06 Ocak 2017 Cuma, 00:11

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, Korkut Özgün'ün (37), 1 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mahmut B. (34) ve Şakir G. (34) tutuklandı, Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Fırat D. (41) serbest bırakıldı.

Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta 1 Ocak'ta çalışır durumdaki 01 KS 534 plakalı otomobilin sürücüsü Korkut Özgün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında firari şüpheliler Deniz S. (37) ile olayda silahı kullandığı ileri sürülen Kenan S'yi (34) yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL

TELEFONLA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Adanalılar 5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu'nda buluştu
YEREL

ADANALILAR 5 OCAK KURTULUŞ RESEPSİYONU'NDA BULUŞTU
Şişkinlik ve hazımsızlığa Fodmap diyeti ile son
YEREL

ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIĞA FODMAP DİYETİ İLE SON
Kayseri'deki terör saldırısında &quot;parmak izi&quot; bulundu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA "PARMAK İZİ" BULUNDU
Akkapı'da 5 Ocak etkinliği
YEREL

AKKAPI'DA 5 OCAK ETKİNLİĞİ
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
ÇDSO 25. yıl konseri iptal edildi
YEREL

ÇDSO 25. YIL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
AK Parti'den kan bağışı kampanyası
YEREL

AK PARTİ'DEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
TOKİ Adana'da 412 konutu satışa çıkardı
YEREL

TOKİ ADANA'DA 412 KONUTU SATIŞA ÇIKARDI
Çukurova'da giysi toplama projesine destek
YEREL

ÇUKUROVA'DA GİYSİ TOPLAMA PROJESİNE DESTEK
Telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
ÇDSO'nun 25. yıl konseri iptal edildi
YEREL

ÇDSO'NUN 25. YIL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlandı
YEREL

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı
YEREL

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YILI

Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Turist rehberleri vefa bekliyor
YEREL

TURİST REHBERLERİ VEFA BEKLİYOR
Vali Demirtaş'tan, ASKON'a ziyaret
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN, ASKON'A ZİYARET
MHP Seyhan İlçe Başkanı Bener görevine başladı
YEREL

MHP SEYHAN İLÇE BAŞKANI BENER GÖREVİNE BAŞLADI
Ziraat mühendisi adaylarına uygulamalı eğitim
YEREL

ZİRAAT MÜHENDİSİ ADAYLARINA UYGULAMALI EĞİTİM
Futsalda Uluğ Bey Ortaokulu şampiyon
YEREL

FUTSALDA ULUĞ BEY ORTAOKULU ŞAMPİYON