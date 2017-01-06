GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yangın: 1 ölü, 5 yaralı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir pastanede çıkan yangında, 2 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde bulunan altı katlı binanın giriş katındaki Yavuz İsceli'ye ait pastanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler, işyerini sardı. Yangın sırasında pastanede bulunan işyeri sahibi Yavuz İsceli'nin çocukları 2 yaşındaki Mert ve 3 yaşındaki Alya İsceli ile Musa Mert Aktaş ve Edanur K. alevlerin arasında kaldı.

İşyeri sahibi ve eşi Hacer Lale İsceli ile çevrede bulunan vatandaşlar, içeri girerek, Alya İsceli, Edanur K. ve Mustafa Mert Aktaş'ı dışarı çıkarmayı başardı. 2 yaşındaki Mert İsceli'ye ise ulaşılamadı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan çalışmada içeride kalan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Mert'in cansız bedeni, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İlk bilgilerde hayatını kaybettiği belirtilen ancak yangından yaralı olarak kurtarılan Musa Mert Aktaş yanı sıra Edanur K, iş yeri sahibi Yavuz, eşi Hacer Lale, çocukları Alya İsceli, Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

- "Aniden bir patlama oldu"

Görgü tanıklarından Kadir Mihrioğlu, aniden bir patlama olduğunu söyledi.



Patladan sonra dükkan sahibinin eşinin koşarak geldiğini anlatan Mihrioğlu, "İki kız çocuğunu aldı. Biz de hemen koştuk, müdahale için içeri girdik ama içeride müthiş bir alev vardı. Üç arkadaş tekrar müdahale etmek için içeri girdik. Su dökmeye çalıştık ama bir türlü çocuğa ulaşamadık. Ulaşma imkanımız da yoktu. 5 dakika içinde alev topuna döndü dükkan" diye konuştu.

- Vali yardımcısı olay yerinde inceleme yaptı

Cadde üstünde taksicilik yapan Recep Altınsoy ise içeri girmek için müdahale ettiklerini belirterek, içerideki alev ve patlamalar nedeniyle bunu başaramadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları inceledi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldığını belirten Günay, yangının çıkış nedenin yapılan incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.