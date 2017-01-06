Telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da, Artvin'de yaşayan Ayşe H'nin parasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan Alem K. tutuklandı.

Telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ayşe H'nin (66) 83 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Alem K, Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Ayşe H'yi telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini, örgüt üyelerini yakalamak için çalışma başlattıklarını, parasını devlet güvencesinde olduğunu belirttiği hesaplara yatırmasını istemişti.

Ayşe H. bu kişinin yönlendirmesiyle verilen bir banka hesabına 43 bin lira, diğer bir banka hesabına ise 40 bin lira yatırmış, banka hesabının sahibi Alem K. (28), yatırılan 40 bin lirayı almak için Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki banka şubesine geldiğinde gözaltına alınmıştı.