Keman virtüözü Markov Bursa'da sahne aldı

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BURSA (AA) - Uluslararası arenada "kemanın dahi yeteneği" olarak tanınan Alexander Markov, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) konuğu olarak bu kentte konser verdi.

"Paganini'nin varisi" kabul edilen Markov, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef ve solist olarak katıldığı konserde, Marcello'nun "Obua konçertosundan yaylılar için adagio"su, Bach'ın "Mi majör keman konçertosu" ile Vitali'nin "Keman ve yaylılar için chaconne"sunu BBDSO eşliğinde sundu.

Bursalı müzikseverler, konserin sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.