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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 03:00

BURSA (AA) - Bursa'da bir aydınlatma direğine çarpan araçta sıkışarak yaralanan sürücü, görevliler tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, Bursa-Ankara karayolunda seyreden Hüseyin Buğra Muş (19) idaresindeki 16 LRN 66 plakalı otomobil, Hacivat Köprüsü mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaralanan Muş'un kurtarılması için olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan Muş, sağlık görevlilerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre bölgede tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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