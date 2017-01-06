BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
|Saat
|Sefer
|07.00
|Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
|08.30
|Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
|08.30
|İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
|09.00
|Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
|09.00
|Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
|09.30
|Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
|10.30
|İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
|10.45
|İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)