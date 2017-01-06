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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 6 Ocak 2017

06 Ocak 2017 Cuma, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Valiliği ziyaret edecek, Valiliğin Nevali Otel'de organize ettiği akşam yemeğine katılacak.

(Şanlıurfa/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı kabul edecek.

(TBMM/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İzmir'deki terör saldırısı

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunacak, şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın cenaze törenlerine katılacak, saldırıda yaralananları ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/11.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/12.00/13.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, işçilerle yemekte bir araya gelecek, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

- Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile "Başarının Sırları" adlı programda bir araya gelecek Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Müftülüğünün Halep'e yardım kampanyası kapsamındaki programa ve Yahyalı Sulama Birliği Kooperatifi hizmet binası açılışına katılacak, Yahyalı Belediye Başkanlığı ziyaret edecek.

(Kayseri/14.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2016 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunacak ve havalimanının Ekonomik Etki Analiz Raporu’nu açıklayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşecek.

- Çavuşoğlu daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şeyh Hamdullah Efendi'ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif'in Okçular Vakfına teslim törenine ve "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İhracatçı KOBİ'lere kefalet müjdesi

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Kredi Garanti Fonu ile Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle ihracatçı KOBİ'lere Hazine kefaleti ile kullandırılacak Eximbank kredilerinin yüzde 100'ü Kredi Garanti Fonu teminatı kapsamına alınmaya başlanacak"

- "Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank'tan gelen bir ihracatçı KOBİ'nin yaklaşık 8 milyon liralık kredisi için kefalet imkanı sağlayabilecek"

- "Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımızın KGF kefaleti ile yaklaşık 100 milyar liralık bir finansman imkanına daha kolay ulaşabileceklerine inanıyorum"

- "İhracatçılarımızın bundan sonra yapmaları gereken arkalarına bile bakmadan dünyanın her yerinde müşterileriyle temasa geçmeleridir"

(Seval Ocak Adıyaman/Ankara)

2- Gözlerini "güvenli liman" Cerablus'ta dünyaya açtılar
- Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen Cerablus'a Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca kurulan hastanede 3 ayda 513 bebek dünyaya geldi
- Bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeli bazı aileler, kendilerine şefkatle yaklaşan hastane çalışanlarının isimleri çocuklarına verdi
- Başhekim Yardımcısı Eylem Uğurlu:
- "Bu bebeklerin dünyaya gelişine şahitlik etmek ayrı bir mutluluk. Onları gördükçe bölgedeki umudumuz daha da artıyor"
(Kerem Kocalar/Gaziantep)

3- ANALİZ - ABD ekonomisinde kontrol Fed'den Trump'a geçiyor

- ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yıl Fed Başkanı Yellen'ın yerine ülkenin 45'inci başkanı Donald Trump geçecek

- Trump, ülke ekonomisine mali politikalarıyla yön verirken, Fed ekonomide dengeyi sağlamak zorunda kalacak

- ABD ekonomisinin 2017'de vergi indirimleri ve altyapı harcamalarıyla ivme kazanarak yüzde 2,5 civarında büyümesi bekleniyor

(Gülbin Yıldırım/Washington)



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