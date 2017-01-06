GÜNDEM / 6 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Valiliği ziyaret edecek, Valiliğin Nevali Otel'de organize ettiği akşam yemeğine katılacak.



(Şanlıurfa/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura'yı kabul edecek.



(TBMM/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İzmir'deki terör saldırısı



- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunacak, şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın cenaze törenlerine katılacak, saldırıda yaralananları ziyaret edecek.



(İzmir/10.00/11.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Antalya/12.00/13.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, işçilerle yemekte bir araya gelecek, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.



- Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile "Başarının Sırları" adlı programda bir araya gelecek Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Konya/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Müftülüğünün Halep'e yardım kampanyası kapsamındaki programa ve Yahyalı Sulama Birliği Kooperatifi hizmet binası açılışına katılacak, Yahyalı Belediye Başkanlığı ziyaret edecek.



(Kayseri/14.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2016 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00)





EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunacak ve havalimanının Ekonomik Etki Analiz Raporu’nu açıklayacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşecek.



- Çavuşoğlu daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.



(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şeyh Hamdullah Efendi'ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif'in Okçular Vakfına teslim törenine ve "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisinin açılışına katılacak.



(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.



(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor.



(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- İhracatçı KOBİ'lere kefalet müjdesi



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:



- "Kredi Garanti Fonu ile Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle ihracatçı KOBİ'lere Hazine kefaleti ile kullandırılacak Eximbank kredilerinin yüzde 100'ü Kredi Garanti Fonu teminatı kapsamına alınmaya başlanacak"



- "Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank'tan gelen bir ihracatçı KOBİ'nin yaklaşık 8 milyon liralık kredisi için kefalet imkanı sağlayabilecek"



- "Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımızın KGF kefaleti ile yaklaşık 100 milyar liralık bir finansman imkanına daha kolay ulaşabileceklerine inanıyorum"



- "İhracatçılarımızın bundan sonra yapmaları gereken arkalarına bile bakmadan dünyanın her yerinde müşterileriyle temasa geçmeleridir"



(Seval Ocak Adıyaman/Ankara)



2- Gözlerini "güvenli liman" Cerablus'ta dünyaya açtılar

- Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen Cerablus'a Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca kurulan hastanede 3 ayda 513 bebek dünyaya geldi

- Bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeli bazı aileler, kendilerine şefkatle yaklaşan hastane çalışanlarının isimleri çocuklarına verdi

- Başhekim Yardımcısı Eylem Uğurlu:

- "Bu bebeklerin dünyaya gelişine şahitlik etmek ayrı bir mutluluk. Onları gördükçe bölgedeki umudumuz daha da artıyor"

(Kerem Kocalar/Gaziantep)



3- ANALİZ - ABD ekonomisinde kontrol Fed'den Trump'a geçiyor



- ABD'de ekonominin direksiyonuna bu yıl Fed Başkanı Yellen'ın yerine ülkenin 45'inci başkanı Donald Trump geçecek



- Trump, ülke ekonomisine mali politikalarıyla yön verirken, Fed ekonomide dengeyi sağlamak zorunda kalacak



- ABD ekonomisinin 2017'de vergi indirimleri ve altyapı harcamalarıyla ivme kazanarak yüzde 2,5 civarında büyümesi bekleniyor



(Gülbin Yıldırım/Washington)









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