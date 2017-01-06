KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-8 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinden kamyonlarla getirilen karlarla tamamlanan heykellere ışıklandırma yapıldı.
Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykellerin bazı bölümlerine ışıklandırmayla renkli görseller oluşturuldu.
Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi, proje koordinatörü Muhammet Hanifi Zengin, kardan şehit heykellerinin tamamlandığını, açılışın 7 Ocak'ta yapılacağını söyledi.