06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:40

KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-8 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinden kamyonlarla getirilen karlarla tamamlanan heykellere ışıklandırma yapıldı.

Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykellerin bazı bölümlerine ışıklandırmayla renkli görseller oluşturuldu.

Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi, proje koordinatörü Muhammet Hanifi Zengin, kardan şehit heykellerinin tamamlandığını, açılışın 7 Ocak'ta yapılacağını söyledi.


İLGİLİ HABERLER

KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ım Sarıkamış mesajı
YEREL

KAI DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ERDOĞAN YILDIRIM'IM SARIKAMIŞ MESAJI
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
YEREL

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ'NE YOĞUN İLGİ
Karayolları Kars-Sarıkamış yolunun buzunu temizliyor
YEREL

KARAYOLLARI KARS-SARIKAMIŞ YOLUNUN BUZUNU TEMİZLİYOR
Kışın olmazsa olmazı kaşar, kaz ve bala yoğun ilgi
YEREL

KIŞIN OLMAZSA OLMAZI KAŞAR, KAZ VE BALA YOĞUN İLGİ
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA

Cıbıltepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL

CIBILTEPE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU