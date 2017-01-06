Gözyaşı'nın ailesine destek

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HATAY (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı birinci olan fotoğrafın kahramanı 5 yaşındaki Gözyaşı'nın ailesine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi sahip çıktı.

Aileyi evinde ziyaret eden Hüseyin Şanverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki olaylarda bacaklarını ve gözlerini kaybetmiş baba kızın çekilen fotoğrafının kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Aileyi ziyaret ederek neye ihtiyaçları olduğunu belirlemeye geldiklerini ifade eden Şanverdi, "Anadolu Ajansında yayınlanan o fotoğraf bizleri derinden etkiledi. Babasına sarılmış küçük Gözyaşımızın bundan sonra bizler de yanındayız. İhtiyaçlarını Reyhanlı Belediyesi olarak karşılayacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aileye sahip çıktığını belirten Şanverdi, "Bugün ailemizle Fatma Şahin Başkanımızı telefonla görüştürdük. Kendileri de bu aileyle ilgilenecekler. Görevlendirilecek kişiler ailenin neye ihtiyaçları olduğunu tespit edecek ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçları karşılanacak." diye konuştu.

Şanverdi, desteklerinden dolayı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

- Sivil toplum kuruluşlarından destek

Türk Hava Yolları (THY) personelinden oluşan "Widen Your Heart (Aç Kalbini)" gönüllüleri, Gezgin Gurmeyiz üyeleri ve Tut Elimi Derneği de aileye gıda, kıyafet, kırtasiye ve nakdi destekte bulundu.

Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç, Gözyaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ailenin ihtiyaçlarını belli aralıklarla karşıladıklarını anlatan Tunç, "Evladımızın o günkü hali gözümüzün önünden gitmiyor. İmkanlarımız elverdikçe onları yalnız bırakmıyoruz. Bugün de Tut Elimi Derneği ve Türk Hava Yolları (THY) personelinden oluşan 'Widen Your Heart (Aç Kalbini)' gönüllüleriyle birlikte ailemize gıda, kıyafet, kırtasiye, ayakkabı ve kira yardımında bulunduk." şeklinde konuştu.