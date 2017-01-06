Doğu'da soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu olacağı, kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Iğdır'da 10, Erzurum'da 9, Ağrı'da 8 ve Erzincan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Iğdır'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 20, Iğdır'da 11, kayak merkezleri Palandöken'de 72, Konaklı'da 68, Sarıkamış Cıbıltepe'de 62 ve Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.