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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'e "Kutnu ATM kabinleri"

06 Ocak 2017 Cuma, 10:56
Gaziantep'e "Kutnu ATM kabinleri"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin asırlık el sanatları arasında yer alan kutnu kumaşına sahip çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzyıllardır ilmek ilmek dokunan ve padişah kaftanlarında kullanıldığı için "Saray kumaşı" olarak da bilinen kutnunun kullanım alanlarının genişletilmesi için kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kutnu kumaşını modernize ederek geçmişten geleceğe taşımak amacıyla ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de sadece Gaziantep'te üretilen ve geçmişi 16'ıncı yüzyıla kadar uzanan kutnu kumaşının her anlamda değerlendirilerek unutulmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, "Saraylara layıksın Gaziantep" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kent genelindeki ATM'leri kutnu kumaşı dokusuyla yeniden dizayn ediyor.

Dikkat çekici renk ve desenleriyle halk tarafından büyük ilgi ve beğeni toplayan "Kutnu ATM Kabini" mimari proje tasarımının ana çıkış noktası ve içeriğinin şekillenmesinde kutnu kumaşının kendine has dokusu ve renkleri etkili oldu.

Kentin tarihi ve kültürel dokusu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacıyla tasarlanan "Kutnu ATM Kabinleri" ile şehrin karakterinde önemli bir rol oynayan kent mobilyaları yeniden ele alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi "Kutnu ATM Kabinleri" ile kutnu kumaşını koruma ve yaşatma fikrine, kültürel varlıkları yaşatarak ve bu yaşayışa şehir sakinlerinin de katılımını sağlayarak çok daha geniş kapsamlı bir boyut kazandırılmasını hedefliyor.

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