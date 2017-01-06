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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğrenci servisi devrildi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:04

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

- "Bir anda her şey ters döndü"

Kazadan hafif yaralı kurtulan öğrencilerden Dilara Poyraz (15), kaza olduğu sırada aracın en arka kısmında uyuduğunu söyledi.

Kazanın meydana geldiği yolun eğimli olduğunu ifade eden Poyraz, "Araç aniden kaymaya başladı ve devrildi. Bir anda her şey ters döndü. Biz camdan fırladık. 3, 4 kişi de üzerime düştü. Sonra hepimizi ambulanslara aldılar." dedi.

Öte yandan Cihanbeyli Devlet Hastanesine gelen öğrenci velileri, gözyaşlarını tutamadı. Bazı veliler sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan öğrencilerin arkadaşları da hastaneye akın etti.

- Konya Valiliğinden açıklama

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise velilerin kendi imkanlarıyla kiraladığı, Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüsün, yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle devrildiği belirtildi.

Olay yerine en kısa sürede ekiplerin sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Otobüste bulunan 44 öğrenciden ilk belirlemelere göre biri kız 2 öğrencimiz vefat etmiş olup, bütün öğrencilerimiz tedbir amaçlı ilçede bulunan hastaneye ambulanslarla sevk edilmiştir. İlk müdahalelerden sonra 5 hasta Konya'daki hastanelere sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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