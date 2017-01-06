Brezilya'da cezaevi ayaklanmasının ardından yeni güvenlik planı

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ANKARA (AA) - Brezilya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Manaus şehrinde yaşanan kanlı cezaevi ayaklanmasının ardından asayişin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ve adli reformlar içeren bir güvenlik planının yürürlüğe konulacağını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, planla ülke genelinde cezaevlerinde yaşanan şiddet olaylarının sebebi olan organize suç örgütleri ve bunlarla bağlantılı suç faaliyetleriyle mücadele etmek amaçlanıyor.

Adalet Bakanı Alexandre Moraes, Sao Paolo'da düzenlediği basın toplantısında, plan kapsamında Brezilya genelinde tüm eyalet başkentlerinde organize suç çeteleriyle mücadele için özel polis istihbarat birimlerinin kurulacağını ifade etti.

Yeni güvenlik planının üç noktaya odaklanacağını dile getiren Moraes, cezaevlerinde organize suçlarla mücadele edileceği, uyuşturucu ve silah akışını sağlayan uluslararası bağlantılarının kesileceği ve son olarak da cezaevi sisteminin modernize edileceğini belirtti.

Moraes, Brezilya'nın suç çetelerine sınır dışından silah ve uyuşturucu akışını önlemek üzere komşu ülkelerle iş birliğini arttırmayı amaçladığı da kaydetti.

Savcılar, pazar günü yaşanan cezaevi ayaklanmasında çatışan iki rakip örgütten birinin komşu Kolombiya'daki faaliyet gösteren FARC gerillalarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

- Kadın tutuklular

Öte yandan Moraes, adi suçlardan cezaevinde bulunan suçlu sayısını azaltmak üzere yasal değişiklik çağrısı yaptı. Moraes, hapishanelerdeki kadın tutukluların yüzde 72'sinin uyuşturucu ticaretinden mahkum olduğuna ve bunların büyük bölümünün de az miktarda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandığına dikkat çekti.

Amazonas eyaletindeki Anisio Jobim Cezaevi, pazar günü ülkede son yıllarda yaşanan en kanlı ayaklanmaya sahne olmuştu. 17 saat süren ayaklanmada 56 mahkum hayatını kaybetmiş, 87 mahkum firar etmişti.

Güvenlik güçleri kaçan mahkumlardan 40'ını yakalamıştı. 47 mahkumun halen firarda olduğu belirtilmişti.