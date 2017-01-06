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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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TÜBİTAK MAM'ın buluşlarına uluslararası patent

06 Ocak 2017 Cuma, 11:08

KOCAELİ (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) 2016 yılında biyoteknoloji, çevre, enerji, gıda, kimya ve malzeme alanındaki buluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan patent aldı.

TÜBİTAK MAM'dan yapılan açıklamada, Strateji ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda patent çalışmalarının desteklendiği belirtilerek, 26 Nisan 2016'da TÜBİTAK MAM'da düzenlenen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğinin WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından da internet sitesinden duyurulduğu anımsatıldı.

Geçen yıl "Biyoteknolojik İlaç" buluşuna, ABD ve Çin'den patent tescili alındığı ifade edilen açıklamada, geliştirilen antikorların hücrelerin çoğalmasına ve damar yapılarının gelişimine engel olduğu kaydedildi. Açıklamada, bunun sonucunda ilacın kanser ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ifade edilerek, patent konusu antikor yapılarının Türkiye'de ilk orijinal biyoteknolojik ilaç adayları olma özelliği taşıdığı bildirildi.

Çalışmaların bir kısmının tamamlandığı, farmakolojik, farmakodinamik Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Starterli Boza Üretim Yöntemi buluşuna Avrupa Patent Tescili alındı. Patente konu yöntemle her seferinde aynı mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri veren boza üretimi mümkün olacaktır. Bozalar 3 aylık raf ömürleri sayesinde işletmeler tarafından daha az iade edilecek ve bozacıların en büyük sorunlarının başında yer alan yüksek iade hacimlerinin önüne geçilecektir.

Avrupa Patent Tescili alan diğer buluşlar ise 'Bütün Zeytinli Toz Üretim Yöntemi ve Toz Zeytin', 'Geri Dönüşümlü Bipolar Plaka Üretimi', 'Magnetron Sputtering Yöntemi ile Cam Üzerine Kalay Kaplamada Kullanılan Kalay Hedef İmalatı Tekniği'. 7 Enstitüsü ve 1000 personeli ile Ar-Ge ve test/analiz hizmetleri veren TÜBİTAK MAM'ın 68 adet patent tescili bulunmaktadır. Patentlerden faydalanmak isteyen özel kuruluşlara teknoloji transferi yoluyla lisanslama yapılabilmektedir."


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