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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kış

06 Ocak 2017 Cuma, 11:09
Trakya'da kış

EDİRNE (AA) - Edirne'de kent merkezinde gece boyu devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara dönüştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte yoğun kar yağışının yarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kara yollarının köprüler ve rampalarda kontrol etti, buzlanma oluşan alanlar için belediyeye tuzlama bildirimi yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de yoğun kar yağışını göz önüne alarak eğitime ara verilmesine karar verdi.

Kara yolları ekipleri sınır kapılarına giden yollarda aksama meydana gelmemesi için bölgede tedbir aldı.

-Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de ise kuzey ilçesi Kofçaz'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ölçüldü. Meteorolojik tahminlere göre yoğun kar ilçede salı gününe kadar devam edecek.

Hava sıcaklıklarının öğleden sonra düşüşe geçeceği kent merkezinde ise öğleden sonra kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın etkili olduğu Tekirdağ'da ise akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

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