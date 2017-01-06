Salon yağlı güreşleri yarın yapılacak

ANKARA (AA) - "Kırkpınar Başpehlivanları Balıkesir Karşılaşması" adıyla düzenlenecek ve ilk kez salonda gerçekleştirilecek yağlı güreş turnuvası yarın yapılacak.
Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek organizasyon yarın Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sporcular keçe zemin üzerinde mücadele edecek. Organizasyona 8'i başpehlivan, 16 sporcu katılacak.
Organizasyonda 655. Tarihi Kırkpınar başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı şehitler için er meydanına çıkacak.
"Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlayacak" sloganıyla düzenlenecek güreşlerden elde edilecek gelir, şehit ailelerine aktarılacak.
Karşılaşmaların ardından bir gün sonra aynı ilde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreş Kurultayı gerçekleştirilecek. Yağlı güreş taraflarının da yer alacağı kurultayda branşın geleceği ele alınacak.