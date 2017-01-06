Yaraların skar dokusu yerine yenilenen bir cilt oluşturması sağlandı

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ANKARA (AA) - ABD'li bilim adamları, yaraların, skar dokusu yerine yenilenmiş bir cilt oluşturması için bir yöntem geliştirdi.

Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesinin liderliğinde, California Üniversitesi Plikus Rejeneratif ve Gelişimsel Biyoloji Laboratuvarının katkısıyla yürütülen araştırma çerçevesinde yaralarda en yaygın görülen hücre türü yağ hücrelerine dönüştürülerek, yaraların iyileşme sürecinde skar dokusu yerine yenilenmiş bir cilt oluşturmasının sağlandığı bildirildi.

Sonuçları Science dergisinin ocak sayında açıklanan araştırmada, kıl foliküllerinden de faydalanıldığı, yağ hücreleri ve kıl foliküllerinin ayrı ayrı geliştiği, öte yandan birbirlerinden bağımsız olmadığı belirtildi.

Araştırma ekibinden George Cotsarelis, "İşin sırrı, önce kıl foliküllerini yeniden canlandırmak. Yağ, bu foliküllerden gelen sinyallere cevaben canlanıyor." dedi.

Normalde ciltte bulunan yağ hücreleri, yara açıldığında ve bu yara, skar dokusu oluşturduğunda ortadan kayboluyor. Skar dokusuyla bağlantılı herhangi bir kıl folikülü de bulunmuyor. Bu, iyileşen yaranın cilt üzerinde anormal bir görüntüye sahip olmasıyla sonuçlanıyor.

Keşfin özellikle dermatoloji alanında çığır açacak potansiyele sahip bir gelişme olduğu ifade edildi.







