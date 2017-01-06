ABD'de 2016'da en fazla işten çıkarma enerji sektöründe oldu

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ANKARA (AA) - Geçen yıl, ABD'de enerji sektöründe çalışan 107 bin 714 kişi işsiz kaldı.

Dünya genelinde yaklaşık iki yıldır düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları nedeniyle enerji şirketlerinde işten çıkarmalar arttı.

ABD merkezli danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın raporuna göre, ülkede geçen yıl tüm sektörlerde toplam 526 bin 915 kişi işsiz kalırken, bunun yüzde 20'sini enerji sektörü oluşturdu.



Enerji sektöründe 2016'da işten çıkarmaların büyük çoğunluğu yılın ilk yarısında gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde işten çıkarılanların sayısı 77 bin 211'e ulaştı.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin üretimi kısma kararı almasıyla birlikte yükseliş gösteren petrol fiyatlarının, yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi öngörülen işten çıkarmaları azalttığı belirtildi. Buna rağmen geçen yıl temmuz-aralık döneminde ülkede enerji sektöründe 30 bin 503 çalışan işsiz kaldı.

Böylelikle, ülkede geçen yıl bir önceki yıla göre enerji sektöründe işten çıkarılanların sayısı yüzde 14 artarak 107 bin 714 kişiye ulaştı.

- Yeni yönetimin uygulamaları sektörü rahatlatabilir

ABD'de geçen yılın ikinci yarısında enerjide gerçekleşen işten çıkarmaların yüzde 20'si yenilenebilir enerji sektöründe gerçekleşti. Bu oran yılın ilk yarısında yüzde 11 olarak kaydedilmişti.

Bu değişimde, 2016 sonu itibarıyla varil fiyatı 57 dolara yükselen petrol fiyatlarının etkili olduğu ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Challenger, Gray & Christmas şirketi İcra Kurulu Başkanı John A. Challenger, bu yıl ocak ayında Beyaz Saray'ı devralacak yeni yönetimin petrol sektöründeki düzenlemeleri ve sondaj kısıtlamalarını gevşeteceğini belirterek, "Bu gelişmeler sektörü biraz daha rahatlatabilir. 2017'de petrol şirketleri yeniden genişlemeye başlayabilir. İronik bir şekilde, önlerindeki tek engel tecrübeli işçilerin eksikliği olabilir." ifadelerini kullandı.

- İşten çıkarmalarda enerjiyi, bilgisayar endüstrisi izledi

Enerjiden sonra işten çıkarmaların en fazla yaşandığı ikinci sektör ise bilgisayar endüstrisi oldu. ABD'de 2016'da bilgisayar endüstrisinde 66 bin 821 kişi işsiz kaldı. Bu dönemde söz konusu sektörde işten çıkarmalar geçen yıla kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Bilgisayar endüstrisinde 2015'te işini kaybeden çalışan sayısı 62 bin 191 olmuştu.

İşten çıkarmalarda üçüncü sırada perakende satış sektörü yer aldı. Sektörde geçen yıl, 59 bin 324 kişi işsiz kaldı.

Perakende satış sektörünü, 33 bin 435 kişiyle sanayi ürünleri sektörü izlerken, onu 20 bin 15 kişiyle finans sektörü takip etti.



