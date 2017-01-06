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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Polis Akademisinin bilimsel araştırma projelerine destek

06 Ocak 2017 Cuma, 11:33

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığı öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan altyapı, lisansüstü tez, sanayi işbirliği ve patent destek projeleri, desteklenecek.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor.

Yönetmelik, Başkanlığın öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için komisyona sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından altyapı (güvenlik, eğitim, Ar-Ge, teçhizat) projeleri, lisansüstü tez projeleri, sanayi işbirliği projeleri, patent destek projeleri desteklenecek.

Birinci öncelikli desteklenecek projeler olan altyapı projelerinin sonuçlarının, ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanması şartı aranmayacak.

Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütmesinden sorumlu BAP Komisyonu, Polis Akademisi Başkanı veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ile emniyet hizmetleri sınıfı veya öğretim elemanları arasından başkanın seçeceği iki üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşacak.

Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanacak komisyonda, kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınacak. Alınan kararlar bir tutanakla imza altına alınacak.

- BAP Komisyonunun görevleri

Proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan edecek olan komisyon, her yıl döner sermaye ve diğer gelirlerden alınacak paya esas olmak üzere BAP bütçesinin çalışmasını yapacak.

Komisyon, proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirleyip duyuracak.

Desteklenecek bilimsel araştırma projelerinin tespiti bakımından bu yönetmelikte belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeler, süresi içinde komisyon tarafından değerlendirilip sonuçlandırılacak.

Komisyon, araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirecek ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirleyecek.

Başkanlığın bilimsel politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunacak olan komisyon, bu politikalara uygun olarak, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirleyecek, bütçe oluşturacak ve bunları duyuracak.

Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak olan komisyon, BAP protokolüne ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı durumlarda yaptırımları belirlemeye yetkili olacak, proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verecek. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilecek, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilecek veya projeyi iptal edebilecek.

Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine karar verecek olan komisyonun ihtiyaç duyduğu hallerde genel müdürlük hizmet birimleri ve başkanlığa bağlı birimlerden “Uzmanlar Grubu” oluşturulabilecek.

- Proje başvuruları

Öğretim elemanı veya proje sahibi, proje başvurularını "Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu"nu doldurarak bağlı olduğu müdürlük/birim aracılığı ile veya doğrudan BAP Komisyonuna yapabilecek. BAP Komisyonu gerek gördüğü takdirde ilgili birimlerin görüşüne başvurabilecek.

Proje kapsamında satın alınması talep edilen makine ve teçhizatın proje açısından gerekliliği ve başvuru formunda yer alan diğer hususlar, gerekçelendirilerek açıklanacak ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilecek.

Projelere ilişkin protokoller proje yöneticisi ve BAP Komisyonu tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası on beş gün içerisinde, Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesine teslim edilecek. Görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre on beş gün daha uzatılabilecek. Bu süre içinde proje yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilecek.

Kitap alım isteği bulunan projelerde, istenen kitapların projenin materyali olması ve başkanlık kütüphanelerinde bulunmaması halinde kitaplar satın alınabilecek.

- Projelerin değerlendirilmesi

Projelerin değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde, önerilen projelerin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamasına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğuna, Emniyet Teşkilatı ve Başkanlığın hizmet ve görev alanlarına uygunluğuna, temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası veya uluslararası nitelikte olmasına dikkat edilecek.

Son 3 yıl içerisinde tamamladığı projesinin sonuçları uluslararası atıf indekslerine (ScienceCitation Index, SocialScienceCitation Index ve ArtsandHumanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlanan ve projesine atıf yapılmış proje yöneticisinin, proje başvurusu öncelikle desteklenecek.

Projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin miktarına BAP komisyonunca oy çokluğu ile karar verilecek.

- Projelerin süresi, bütçesi ve izlenmesi

Araştırma projeleri, en çok üç yıllık olarak düzenlenecek ve öngörülen süresi içinde tamamlanması istenecek.

Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, proje süresi bitmeden en az iki ay önce ilgili uzmanlar grubuna, uzmanlar grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna talepte bulunulması durumunda bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Ayrıca proje süresi içerisinde ilgili uzmanlar grubuna talepte bulunulması durumunda proje toplam bütçesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ek ödenek verilebilecek.

Proje yöneticilerinin, her altı ayda bir ara rapor vermek zorunluluğu da bulunuyor.

- Projelerin sonuçlandırılması

Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 4 ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje kesin raporunu komisyona sunacak.

Proje yöneticisinin, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklama zorunluluğu bulunuyor.

Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Başkanlığa ait olacak.

- Projenin durdurulması ve iptali

Projenin tamamlanması ile yayınlanması arasında 3 yılı geçen sürelerde, proje ile ilgili yayınlarda Bilimsel Araştırma Proje desteğinin belirtilmediğinin tespit edilmesi, desteklenmesine karar verilen proje bütçesinin, düzeltilmesi istenmesine rağmen kötü kullanılmaya devam edilmesi durumlarında sağlanan destek durdurulacak ya da proje iptal edilecek.

Proje ara raporlarının bir aydan daha fazla bir süre geciktirilmesi veya yeterli bulunmaması, komisyon tarafından projede ilerleme olmadığı kanaati oluşması, proje yöneticisinin mücbir sebepler dışında görevinden ayrılması, proje önerisinde, ara raporlarda ve sonuç raporunda yanlış bilgi verildiğinin tespiti, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi gibi durumlarda da aynı müeyyide uygulanacak.

BAP Komisyonunun tespit ettiği meslek etiğine uygun olmayan durumlarda ise doğrudan projeler iptal edilecek.

İstifa etme, ölüm, uzun süreli hastalık gibi haller hariç projesi iptal edilen, proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen ara veya kesin rapor vermeyen proje yöneticileri, projenin iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamayacak. Ayrıca, aynı nedenlerle iki kez projesi iptal edilen kişilere bir daha destek verilmeyecek.

Bu yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek.

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