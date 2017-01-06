Ödüllü karikatürler Adana'da

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ADANA (AA) - Adana'da, Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından usta karikatüristlerin ödüllü eserleri sergileniyor.

Toplam 110 eserin yer aldığı galeride, 2 bin 521 karikatür arasında dereceye giren Marco De Angelis, Claudio Antonio Gomes ve Doğan Arslan ile başarı ödülleri sahibi Oktay Bingöl, Vitaly Bondar, Evzen David, Hicabi Demirci, Felipe Galindo, Rodrigo Machado da Rosa, Raimundo Rucke Santos Souza, Arif Sutristanto, Jugoslav Vlahovic, Kürşat Zaman, Nahid Zamani, Zygmunt Zaradkiewicz'in eserleri sergileniyor.

Açılışa, CHP Adana milletvekilleri Elif Doğan Türkmen ve Zülfikar İnönü Tümer ile ABD Adana Konsolosu Linda Specht, Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Atar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

