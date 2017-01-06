Tunceli'de 167 köy yolu ulaşıma kapalı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 167 köy ile ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının yaşamı etkilediği belirtildi.

Bu nedenle kent merkezinde 31, Çemişgezek'te 6, Hozat'ta 21, Mazgirt'te 30, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 33, Pertek'te 19, Pülümür de ise 6 olmak üzere 167 köy yolunun kapandığı aktarılan açıklamada, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.







