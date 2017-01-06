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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Türkiye, hokeyde Avrupa Şampiyonası düzenleyecek

06 Ocak 2017 Cuma, 12:14


ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu, Antalya'da 2018 Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'na (Championship 2) ev sahipliği yaparak bir ilke imza atacak.

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım düzeyinde Türkiye'de ilk kez bir şampiyona düzenleyeceklerini söyledi.

Şampiyonanın 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Karakan, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Hollanda, Portekiz, Hırvatistan, İtalya, İsveç ve Ukrayna'nın katılacağını belirtti.

Antalya'ya gelecek ülkelerin hokeyde köklü geçmişe sahip olduklarına dikkati çeken Karakan, "Dünyanın en iyi takımları geliyor. Milli takımımızı dünyanın en iyi ülkeleri arasında mücadele edecek şekilde hazırlayacağız. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.


- "Yabancı antrenör arıyoruz"


Başkan Karakan, A Milli Takımı şampiyonaya hazırlayacak yabancı bir antrenör için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Şampiyonada derece alabilmek için iyi bir antrenörün şart olduğunu ifade eden Karakan, şöyle konuştu:

"İnşallah derece olur. Bunun için ciddi bir çalışma yapacağız. Dünyada kendini ispat etmiş bir antrenörün arayışı içindeyiz. Takımımızı o antrenörle hazırlamak istiyoruz. Derece olabilir ama olmazsa da en azından Championship 2'de kalırız. Derece yapıp Championship 1'e yükselmek istiyoruz. Championship 1'e yükselmek demek Avrupa'nın en iyi ülkeleri ile mücadele etmek demektir."

Hokeyin Türkiye'de çok fazla bilinmediğini vurgulayan Karakan, "Turnuvayı Antalya'da şubat ayı içinde düzenleyeceğiz. Antalya'daki turnuvalarda genelde seyirci oluyor. Turistler genelde bu tür organizasyonları takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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