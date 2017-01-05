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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:06

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen kişinin dün gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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