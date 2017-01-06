İzmir'deki terör saldırısına tepkiler

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TRABZON (AA) - Trabzon Adliyesi önünde bir araya gelen adliye personeli, İzmir'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan terör saldırını kınayarak şehit olan polis memuru ve zabit katibine Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

İstanbul Adliyesi'nde 2015'te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu saldırıyı hatırlatan Kutanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu saldırıyı sadece adalet sarayına, adliye çalışanlarına yapılan bir saldırı değil aynı zamanda toplumun adalet beklentisine ve milletimizin birlik ve beraberliğine yapılan bir saldırı olarak görmekteyiz. Devletin bekası adına uluslararası bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Maalesef herkesin bu uluslararası tehlikenin farkında olarak bu bilinçle bir bakış ve bir duruş ortaya koyması ihtiyacı var. İnşallah bundan sonra ülkemizin hiçbir yerinde bu tür sadırılar meydana gelmez ve barış, huzur içerisinde yaşama şansı buluruz. Temennim bu. Bu vatan, bu ülke ve bu topraklar için daha çok çalışmalı, daha güzel şeyler yapmalıyız. Bizi çekemeyenlere, bize zarar vermek isteyenlere en iyi cevabı çalışarak verelim. Bu ülkenin daha güzel şeylere ihtiyacı var. Bu çalışmayla olur."

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ise terörün yıldırma, sindirme, korkutma ve çökertmeyi amaçladığını ifade etti. Yılmayacaklarını, korkmayacaklarını ve çözülmeyeceklerini vurgulayan Suiçmez, şunları söyledi:

"Daha çok birlik ve beraberlik içinde olacağız demek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler emellerine ulaşamayacaktır. Dolayısıyla bizler aklımızı kullanarak, dilimizi birlik ve beraberlik için kullanarak daha da güçleneceğiz, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler günlük hayatlarına aynen devam edeceklerdir. Terör bizi hiçbir şekilde durduramayacak."

Suiçmez, dünkü saldırıyı lanetle kınadıklarına işaret ederek "Orada kahramanca şehit olan polisimize, adliye çalışanımıza rahmet dilerken yaralanan adliye personelimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Basın açıklamasına, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Kolcu, hakim ve savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.