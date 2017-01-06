Yüksekova'da terör mağduru ailelere devlet yardımı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağduru 2 bin 218 aileye, 2 milyon 777 bin 415 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Terör örgütünün saldırılarının ardından ilçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"ndan sonra, terör mağduru ailelere devlet yardımı devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, psiko-sosyal destek çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 50 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

- 11 ekiple çalışma başlatıldı

Yapılan çalışmalar sonucu 2 bin 218 aileye 2 milyon 777 bin 415 lira destekte bulunduklarını belirten Bildirici, şu bilgileri verdi:

"İlçemizde güvenlik sorunu çözüldükten sonra 20 Haziran 2016 tarihinde 27 meslek elemanından oluşan 11 ekibimizle psiko-sosyal destek çalışmaları başlattık. Yüksekova ilçemizde olayların yoğun olarak yaşandığı Güngör, Cumhuriyet ve Orman mahallelerinden başlamak suretiyle ve daha sonra Yeni, Dize, Yeşildere, İpek, Mezarlık, Esentepe, Esenyurt ve Eski Kışla mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımıza ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Bugün itibarı ile psiko-sosyal destek çalışmaları kapsamında Yüksekova’da 8 bin 550 aileye ulaştık. Bu da 50 bin nüfusa tekabül ediyor. Bu oranlara baktığımız zaman göç edip de geri dönmeyen aileler hariç, ulaşamadığımız aile sayısı çok az."

- "Öğrenciler yeniden okula kazandırılıyor"

Bildirici, sağlık yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen 594 ailenin sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedavi olmalarını sağladıklarını ifade etti.

İlçede 367 öğrencinin okulu bıraktığını tespit ettiklerini anlatan Bildirici, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen ekiplerimiz bu öğrencileri tekrar okula kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Çalışma kapsamında terör mağduru ailelerin konut durumlarını incelediklerini bildiren Bildirici, "8 bin 550 ailenin yüzde 12'sinde, iki ailenin bir konutu kullandıklarını gördük. Yüzde 3 oranında da ikiden fazla 3 ya da 4 ailenin derme çatma aynı evde yaşadıklarını tespit ettik. Bu ailelerimize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira desteği veriliyor." diye konuştu.

Bildirici, Yüksekova ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 249 yaşlının evde bakım hizmetlerinden yararlanmasını sağladıklarını kaydetti.