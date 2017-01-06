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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

06 Ocak 2017 Cuma, 12:25

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarına bakan büyükanneleri desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında bin 500 lira gibi bir rakamın verilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Şu anda bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Benim bir rakam söylemem doğru değil. Çünkü 'şu rakamla prensipleri şu olan, şu şu illerde uygulanacak' diyeceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" etkinliği kapsamında Ankara'dan Konya'ya gidişi sırasında Yüksek Hızlı Tren'de açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir'deki terör saldırını lanetleyen Müezzinoğlu, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in İzmir'i ve Türkiye'yi sonuçları ağır olacak bir terör eyleminde koruduğunu belirtti. Müezzinoğlu, şehit polis memuru Sekin ile adliye personeli Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin çok yönlü bir terör eylemleri süreciyle karşılaştığını vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Değişik varyasyonlarıyla terör eylemlerini Türkiye'nin gündemine taşıyan bir üst akıl var. Ama 15 Temmuz akşamından bu yana millet olarak birlik ve beraberlik ile milli bütünlük içinde kaderine sahip çıkan, vatanına sahip çıkan, 80 milyonun kardeşliğine sahip çıkan, bu ay yıldızlı bayrağın altında geleceğine, istiklaline, istikbaline sahip çıkan bir anlayış bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe Türkiye ve bu büyük millet bu yolculuğunu yapacaktır, bunu başaracaktır. O nedenle de biz canımızı yakan, yüreğimizi sızlatan, moralimizi bozmak isteyen eylemlere karşı dik duran, bunların üstesinden gelen ve hedeflerinde de asla vazgeçmeyen bir yolculuğa devam edeceğiz."

- İşçilerin sorun ve talepleri dinlenecek

Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" etkinliği kapsamında ilk programlarını bugün Konya'da düzenleyeceklerini belirterek, program kapsamında işçiler, sendikalar, üniversite öğrencileri ile bir araya geleceklerini, emeklilerin evlerini de habersizce ziyaret edeceklerini bildirdi.

Erkinlik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin her cuma günü 12 ila 15 arasındaki yaygın şekilde program yapacağını dile getiren Müezzinoğlu, her ilde asgari ücretliler, engelliler ve emeklilerin evlerine yapacakları ziyaretlerde sorunları ve talepleri dinleyeceklerini söyledi.

- "Bir sıfırını kaldırırlarsa olabilir"

Bir basın mensubun, bazı gazetelerde yayımlanan torunlarına bakan büyükanneleri desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında bin 500 lira ödeneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorması üzerine Müezzinoğlu, "Bir sıfırını kaldırırlarsa olabilir" yanıtını verdi.

Söz konusu projenin İstanbul Sanayi Odası tarafından önerildiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Doğum yapan annelerin kısa süreli çalışma nedeniyle istihdamdan uzaklaşacakları ve böyle bir risk olduğunu söylediler. Dolayısıyla kadının istihdamdan kopmaması için bize özel sektörde 'Anneanne Babaanne Projesi'ni veya 'Büyükanne Projesi'ni önerdiler. Onlarla beraber bir ekip kurduk, bu ekip yaklaşık 1,5 aydır çalışıyor. Bu ay sonuna kadar da çalışmaları son şeklini verecek. Biz onlarla yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz. Bunun şu anda kamu ayağı yok. Tamamen sponsorlarıyla bir pilot uygulama olacak. Ay sonu çalışmaları sonuçlandıracağız. Şu anda bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Benim bir rakam söylemem doğru değil. Çünkü 'şu rakamla prensipleri şu olan, şu şu illerde uygulanacak' diyebileceğimiz çalışmaları bitirmiş değiliz. Bitmeyen çalışma üzerinden benim spekülasyon yapmam doğru olmaz."

Müezzinoğlu, projeyi altı ay uygulandıktan sonra artılarını ve eksilerini görebilme imkanı bulacaklarını ifade ederek, haziran ile eylül ayları arasında projenin sonuçlarının ortaya çıkacağını söyledi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: &quot;Un fiyatları spekülatif bir şekilde yüzde 25-30 arttı. Un fiyatındaki artış konusunu yetkililere ilettik. Bakanlığın en kısa süre içerisinde 15-20 gün içerisinde müdahale ederek bu suni artışın önüne geçmesini bekliyoruz. Ankara'da 1 liraya satılan 250 gram ekmeğin fiyatı, eğer un fiyatlarında iyileşme olursa yüzde 10 artar, bu da aynı ekmeğin fiyatının 1,10 lira olması anlamına gelir. Un fiyatları böyle devam ederse Ankara'da 250 gram ekmeğin fiyatı 1,25 liradan aşağı olmaz.&quot;
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TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI HALİL İBRAHİM BALCI: "UN FİYATLARI SPEKÜLATİF BİR ŞEKİLDE YÜZDE 25-30 ARTTI. UN FİYATINDAKİ ARTIŞ KONUSUNU YETKİLİLERE İLETTİK. BAKANLIĞIN EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE 15-20 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDEREK BU SUNİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ. ANKARA'DA 1 LİRAYA SATILAN 250 GRAM EKMEĞİN FİYATI, EĞER UN FİYATLARINDA İYİLEŞME OLURSA YÜZDE 10 ARTAR, BU DA AYNI EKMEĞİN FİYATININ 1,10 LİRA OLMASI ANLAMINA GELİR. UN FİYATLARI BÖYLE DEVAM EDERSE ANKARA'DA 250 GRAM EKMEĞİN FİYATI 1,25 LİRADAN AŞAĞI OLMAZ."
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