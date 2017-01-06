Sportif tırmanış "hayat boyu öğrenme" kapsamında

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ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile başlattığı çalışmayla sportif tırmanış, hayat boyu öğrenme kapsamına dahil edildi.

Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif tırmanış eğitim programlarının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görüldüğünü belirtti. Başar, "Artık hem halk eğitim merkezlerinde hem de gençlik merkezlerinde sportif tırmanış kursu açılabilecek. İsteyen antrenörlerimiz bu kursları açacak. Böylece hem sportif tırmanış branşı gelişecek hem de antrenörlerimize yeni bir iş kolu çıkmış olacak." diye konuştu.

Yakın zamanda dağcılığın diğer branşlarında da aynı uygulamayı başlatacaklarını anlatan Başar, "Sportif tırmanışta hedef kitlemiz 18 yaş altı. Bu merkezlerde açılacak kurslarla sportif tırmanışın, yurdun tüm bölgelerinde tanınmasını ve sporcu sayısının artmasını amaçlıyoruz. Daha sonra dağcılığın alt branşlarından doğa yürüyüşlerini de hayat boyu öğrenme kapsamına dahil edeceğiz. Bunda da amacımız emekli insanlarımızı evlerinden çıkarıp doğaya yönelmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk ve gençlik merkezlerindeki kursların özellikle yarı yıl tatiline giren öğrencilerin, zamanlarını aktif ve verimli geçirmeleri açısından faydalı olacağını dile getiren Başar, öğrencilere çağrıda bulunarak bu merkezlere gitmelerini tavsiye etti.





- Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası





Başar, Erzincan'da yarın yapılacak Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'na da değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'na 35 sporcu katılacak. Dereceye giren sporculardan, Ergan Dağı'nda 10-12 Şubat'ta yapılacak Dağ Kayağı Dünya Kupası'nda yarışacak milli takımı oluşturacağız. Dünya Şampiyonası hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonundan gelen bir ekip parkuru denetledi. Pist çok iyi durumda bulundu ve izleyenlerin daha çok keyif alması için yeni parkurlar eklendi. Teknik açıdan hiçbir eksiğimiz yok."

Ersan Başar, Dünya Kupası'na 21 ülkeden 100 sporcunun katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.