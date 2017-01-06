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ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkan Vekili Cengiz Erişir, "2016'da ülke genelinde 20 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 34 bin 204 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 7 bine yakını tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında toplam 60 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.

Erişir, bir otelde düzenlenen "1. Uyuşturucu ile Mücadele İstişare Toplantısı"nın açılışında, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2016'ya ilişkin uyuşturucu raporunda her yıl 200 bin insanın uyuşturucudan hayatını kaybettiğinin ortaya konulduğunu dile getiren Erişir, BM'nin üye ülkeleri uyuşturucuyla mücadeleye davet ettiğini ancak birbirinden bağımsız ülke politikalarının mücadeleyi imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Bazı ülkelerde, yasal esrar kullanımının yolunun açıldığını, bazı ülkelerin ise kokaini dünya piyasasında sempatik hale getirmeye çalıştığını vurgulayan Erişir, Türkiye'nin komşu ülkelerde devam eden uyuşturucu imalatı ve ticaretinden de ciddi oradan etkilendiğini belirtti.

Erişir, transit olmanın yanı sıra Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, turizmi, bölgedeki terörist faaliyetler nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin doğrudan hedefi olduğunu ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede etkin tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade eden Erişir, kurulan Narkotimlerin yaptığı operasyonlarla takdir topladığını bildirdi. Erişir, 29 ilde faaliyet gösteren Narkotimlerin 21 ilde daha görev yapması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Uyuşturucu bağımlığını sadece güvenlik sorunu olarak görmediklerini aktaran Erişir, hazırladıkları Narkolog isimli projeyle uyuşturucu ile mücadele birimlerinde psikolog ve sosyal çalışma uzmanlarının istihdam edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

- "20 binin üzerinde operasyon gerçekleştirildi"

Erişir, bu yıl 11 pilot ilde uygulamaya başlanacak projeyle madde bağımlısı olan veya bağımlılık riski taşıyan bireylerle uzmanlar aracılığıyla bağ kuracaklarını, böylece söz konusu kişilerin tekrar madde kullanmasını önlemek istediklerini dile getirdi.

Geçen yıl yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Erişir, "2016'da ülke genelinde 20 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 34 bin 204 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 7 bine yakını tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında toplam 60 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Uyuşturucu imal ve ticaretinin terörün "en karlı" gelir kapısı olduğunu ifade eden Erişir, bu noktada PKK'nın öne çıktığına dikkati çekti. Diyarbakır Lice kırsalında haziran ayındaki operasyonda PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu imal faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu bildiren Erişir, bu operasyonlarda 17,5 ton esrar, 68 milyon kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğini hatırlattı.

- "Uyuşturucu, FETÖ için de gelir kaynağı"

Erişir, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu aynı zamanda FETÖ/PDY için de gelir kaynağıdır. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda bugüne kadar FETÖ/PDY örgütü üyelerinin yer aldığı 5 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda piyasa değeri 87 milyon lira olan 800 bin adet uyuşturucu hap, 252 kilogram kokain ve muhtelif uyuşturucular ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, 18 örgüt üyesi tutuklanmıştır."

Başkanlıklarının uyuşturucuyla mücadelesini uluslararası alanda da sürdürdüğünün altını çizen Erişir, geçen yıl 6 ülkeyle müşterek 8 operasyon yapıldığını bildirdi. Erişir, geçen yıl ocak ayında Libya açıklarında bir gemiye yapılan operasyonun ise Türkiye'nin uluslararası sularda gerçekleştirdiği ilk operasyon olduğunu söyledi.

Kamuoyunda "iç güvenlik yasası" olarak bilinen 6638 sayılı Yasa'yla eğitim, tedavi, ibadethane, askeri tesis, sosyal ve benzeri kurum ile tesislere 200 metre mesafede işlenen uyuşturucu suçlarındaki ceza oranlarının artırılmasının etkin sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Erişir, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 bin 21 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini bildirdi.

Daha sonra Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) temsilcileri ve Erişir, uyuşturucu operasyonlarında yaralanan ve başarı gösteren polislere ödül verdi.

81 il emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele şube müdürlerinin katıldığı toplantı 3 gün sürecek.