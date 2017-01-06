06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

06 Ocak 2017 Cuma, 12:34

KONYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Hedefin büyüklüğüne baktığımızda gerçekten şehit polisimize ayrıca milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Orada tek başına o teröristleri fark etmesi, müdahale etmesi canı pahasına eylemi engellemesi gerçekten ülkemizi İzmirimizi, İzmirlilerimizi büyük bir felaketten kurtarmıştır." dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Müezzinoğlu, Cihanbeyli ilçesinde bu sabah öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki öğrencinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

İzmir Adliyesindeki terör saldırısına değinen Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Son derece haince planlanmış bir terör eyleminde 1 polisimizi, 1 Adalet Sarayında görevli memurumuzu şehit verdik. Hedefin büyüklüğüne baktığımızda gerçekten şehit polisimize ayrıca milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Orada tek başına o teröristleri fark etmesi, müdahale etmesi, canı pahasına eylemi engellemesi gerçekten ülkemizi İzmirimizi, İzmirlilerimizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Tabii terör eylemleri son dönemde farklı kesimlerden, gruplardan geliyor. Adları ne olursa olsun Türk milleti, bu büyük millet şunu biliyor; bunlar maşalar. Bu üst akıl bir gün farklı bir maşayı, ertesi gün farklı bir maşayı kullanıyor. Buradaki temel amaç, bu büyük milletin büyük hedeflerine yürüyüşünü engellemek ama onlar hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hangi terör eylemlerini planlarlarsa planlasınlar, bu milletin cesareti, asaleti, feraseti bütün bunların üstesinden gelecek. Bütün bunları arkada bırakarak hedeflerine kilitlenmiş, dünyayla yarışmaktan vazgeçmeyen, bölgesinde güçlü bir ülke olma idealinden vazgeçmeyen bir Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka başaracak güce sahip bir milletiz."

- Büyükanne Projesi

Müezzinoğlu, bugün de Bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik startını Konya'dan verdiklerini ifade etti. Müezzinoğlu, gerek sanayici, iş adamı, yatırımcı, gerekse çalışan ve işçilerin, topyekun Konya ve Türkiye'nin daha çok büyüyen, istihdam sağlayan, üreten ve birlikte büyük hedeflerine yürüyen bir millet olmayı başaracağını vurguladı.

Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'ni İstanbul Sanayi Odası ile 1,5 aydır çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası ve iş dünyasının sponsorları ile proje uygulamasının protokolünün ay sonuna kadar hazırlanıp tamamlanacağını bildiren Bakan Müezzinoğlu, "Ay sonunda bir protokol ile pilot uygulama çalışmasını yaklaşık bin ailede yapacağız. 6 ay sonra bu bin ailelik büyükanne projesini, 'artıları, eksileri nasıl yaparsak daha iyi olur'unu yıl ortalarında görmüş olacağız. Bu projenin şu andaki boyutu kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil. İstanbul Sanayi Odası ve Çalışma Bakanlığı, iş dünyasıyla bir büyükanne pilot uygulama çalışmasıdır." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Şahin, &quot;Toplumu yeniden inşa etmeliyiz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "TOPLUMU YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"
GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
GÜNCELLEME - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
GÜNCELLEME 4 - Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 4 - KONYA'DA PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Kulu'da genç çiftçilere düve dağıtımı
YEREL

KULU'DA GENÇ ÇİFTÇİLERE DÜVE DAĞITIMI
Başkan Özgüven, TEOG'da başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, TEOG'DA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Akyürek: &quot;Konya ülkemizin bilim şehirlerinden biri konumuna geldi&quot;
YEREL

AKYÜREK: "KONYA ÜLKEMİZİN BİLİM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ KONUMUNA GELDİ"
&quot;Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi&quot; tamamlandı
YEREL

"ANADOLU SELÇUKLU ÇAĞI MİRASI PROJESİ" TAMAMLANDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kulu Kaymakamı Arslan'dan istişare toplantısı
YEREL

KULU KAYMAKAMI ARSLAN'DAN İSTİŞARE TOPLANTISI
&quot;Eğitimde İşbirliği Protokolü&quot;
YEREL

"EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"
Kaymakam Çelik'ten Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇELİK'TEN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Konya'da pazar yerinin çatısı kar nedeniyle çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİNİN ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ
GÜNCELLEME 3 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 3 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı
YEREL

MERAM'DA 2016 YILINDA 2 BİN 658 NİKAH KIYILDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beyşehir'de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÇATILARDAKİ BUZ VE KÜTLELERİNE KARŞI ANONSLU UYARI
Seydişehir dünyaya açılıyor
YEREL

SEYDİŞEHİR DÜNYAYA AÇILIYOR
GÜNCELLEME 2 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
&quot;Arabaşı&quot; Geleneği KOMEK'te yaşatılıyor
YEREL

"ARABAŞI" GELENEĞİ KOMEK'TE YAŞATILIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
GÜNCELLEME - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Prof. Dr.Aydın: &quot;Bir metre kar bir yıllık ihtiyacı karşılayabilir&quot;
YEREL

PROF. DR.AYDIN: "BİR METRE KAR BİR YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR"