Çukurova Kitap Fuarı yarın açılıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle yarın açılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek fuarda, panel, söyleşi ve çocuk aktivitelerinden oluşan 70 kültür etkinliğine yaklaşık 300 yazar katılacak.

Dokuz gün boyunca, Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Mustafa Armağan, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Kulin, Arda Türkmen, Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Ali Bulut, Canan Karatay, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Cemalnur Sargut, Mavisel Yener, Şebnem İşigüzel, Sinan Yağmur, Deniz Kavukçuoğlu, Fatoş Güney, Altan Öymen, Enver Aysever, Sevil Atasoy, Sinan Canan, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Nuray Sayarı, Yekta Kopan, İsmail Saymaz, Feyza Hepçilingirler, Rıza Kıraç, Koray Yersüren, Büşra Küçük, Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu ve İpek Ongun'un da aralarında bulunduğu yazar, şair ve akademisyenler, okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve girişlerin ücretsiz olacağı Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Fuar, 15 Ocak'ta sona erecek.