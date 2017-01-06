Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, nitelikli dolandırıcılık yapmak, terör örgütüne finans sağlama, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, fişleme yapmak, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına ve hükümete karşı suç, terör örgütü propagandası yapmak, örgüte eleman kazandırma" suçlarından aralarında zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.