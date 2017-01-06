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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Engellilerden kan bağışı kampanyasına destek

06 Ocak 2017 Cuma, 12:56

KIRŞEHİR (AA) - Şirin Kırşehir Engelliler Derneği, Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığı yönündeki çağrısı üzerine "Engelliler de hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi'ne giden Şirin Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ile işitme ve görme engelli dernek üyeleri, işlemlerin ardından kan bağışında bulundu.

Avkapan, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının kan bağışına dikkati çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Son zamanlarda Türk milletin dayanışma içinde terör saldırılarına karşı koymaya çalıştığını vurgulayan Avkapan, "Engelliler de hayat kurtarır diye geçen yıl bir kampanya yapmıştık. Bugün de aynı kampanya çerçevesinde tüm Türkiye'de başlatılan kan bağışı kampanyalarına engelli derneği olarak biz de kayıtsız kalmadık. Bir farkındalık oluşturarak dikkat çekmek istedik. Elimizden geldiğince destek vererek kan bağışında bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye de örnek olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

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