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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Trakya'da kış

06 Ocak 2017 Cuma, 12:57

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığı merkezde 3, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 10 santimetreye ulaştı.

Türkiye'den Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunun da ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise Kırklareli-İstanbul ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda araçların zincirsiz ilerlemesine müsaade etmiyor.

Trafik ekipleri bölgelerde kış lastiği ve zincir uygulaması yaparak sürücüleri uyarıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Eser, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Kırklareli kent merkezi, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde eğitime ara verildi.

Edirne'de de öğle saatlerinde başlayan kar şiddetini artırarak zaman zaman tipi şeklinde yağıyor. Okulların öğleden sonra tatil edildiği Edirne'de valilik kararıyla kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de öğleden sonra izinli sayılacak.

Tekirdağ'da ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.





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