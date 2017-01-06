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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım

06 Ocak 2017 Cuma, 13:02
Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım

SAKARYA (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya yurtlarında kalan öğrenciler tarafından toplanan yardım malzemeleri, 7 tıra yüklenerek Haleplilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

Demokrasi Meydanı'nda, KYK Sakarya yurtlarında kalan öğrenci ve personelle Birlik Vakfınca, "Halep Bizdir, Bizdendir ve Bizimledir" kampanyası kapsamında toplanan gıda, giyim, barınma ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların yüklendiği 7 tır için uğurlama töreni düzenlendi.

KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, burada yaptığı konuşmada, KYK ile Türk Kızılayı arasında ortaklaşa yürütülen faaliyet çerçevesinde Türkiye genelinde 500 binden fazla öğrencinin kampanyaya destek olduğunu söyledi.

Sakarya İl Müdürlüğüne bağlı 10 bine yakın öğrenci ve çalışanların kampanyaya destek verdiğini belirten Özsoy, "Halep'te kardeşlerimizin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmadık. Sokak sokak dolaşıp esnafımızdan, vatandaşlarımızdan bu kutlu yardıma katılmalarını istedik. Nihayetinde çığ gibi büyüyen yardımlarla KYK Sakarya ailesi olarak temel gıda, giyim, mutfak, temizlik ve barınma malzemelerinden oluşan 6 tırlık yardım konvoyunu bugün buradan Halep'e uğurluyoruz." diye konuştu.

Özsoy, "İnsanlık tarihinin en büyük acılarından birisine, tarifi imkansız üzüntülere şahit oluyoruz. Bir adım ötemizdeki topraklar kan ve gözyaşına doydu. İşte bugün burada bu vahim tablo karşısında sessiz kalmayarak öğrenci, yönetici ve çalışanlar olarak bir araya geldik. Halepli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği 7 tır, dualar eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.


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