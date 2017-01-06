Asker çocuklarından El Bab'a anlamlı mesaj

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ANKARA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde mücadele eden askerlere Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin çocuklarınca gönderilen yardım kolilerinde duygu yüklü mektup ve resimler yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve ailelerinin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve huzuruna kastetmiş dış güçlere karşı mücadele eden silah arkadaşlarına gönülden destek verdiği belirtildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli, vazife başında ülkenin huzuruna kast edenlerle mücadele ederken, arkalarında bıraktıkları aileleri ve tek yürek olmuş milyonlarca kalp, onlarla beraberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Suriye'nin El Bab bölgesinde savaşan askerlere Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin çocukları tarafından hazırlanan yardım kolilerinin gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Sizler bizim her şeyimizsiniz", "Vatan size hep minnettar kalacak" şeklinde mesajların yer aldığı ve çocuklar tarafından yazılan mektuplarla resimlerin de kolilerin içinde bölgeye gönderildiği aktarıldı.