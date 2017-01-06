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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de terör operasyonları

06 Ocak 2017 Cuma, 13:32

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 25 Aralık 2016'da Şemdinli ilçesinde bir araç içerisinde terör örgütüne ait sözde mühür ve örgütü sembolize eden işaretlerin bulunduğu not kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan araç sürücüsü H.İ. ve B.İ. sevk edildikleri adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

M.A ve K.D. adli kontrolle, L.İ ise Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

- Aranan şüpheli yakalandı

Şemdinli ilçesinde 3 Ocak'ta yapılan uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılmak" , "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılmak" ve "Tehlikeli maddeleri i̇zinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek" suçlarından arandığı tespit edilen S.U. yakalandı.

Yüksekova ilçesinde 2 Ocak'ta vatandaşların ihbarı üzerine "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde 5 Ocak'ta Halife Derviş Mahallesi Seyhan Caddesi'nde bir kişinin elindeki poşeti ağaçların arasına bıraktıktan sonra kaçtığı yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda AK-47 kalaşnikof marka 2 uzun namlulu silah, bu silaha ait 6 şarjör, 192 fişek ve el bombası ele geçirildi.



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