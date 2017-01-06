TSK'dan GAÜN'e plaket

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GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, Rektörlüğü ziyaret eden TSK Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Bilgiç, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, rektör yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile bir süre sohbet etti.

Tümamiral Bilgiç, yaptığı konuşmada, TSK'nın bir yandan sınırdaki tehlikeyi bertaraf etmek için Suriye’de, diğer yandan ülke içindeki çeşitli terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurguladı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür ise yüreklerinin Türkiye'nin güvenliği için savaşan askerlerle birlikte olduğuna dikkati çekerek "Onlar bizim için savaştıkça, biz burada rahat ediyoruz. Onların da bizim arkalarında olduğumuzdan emin olmalarını istiyoruz ki zaten bu birlik ruhunu biz yakaladık." dedi.

Rektörlük ziyaretinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geçen Tümamiral Bilgiç ve diğer askeri yetkililer, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı askerlerin yakınlarıyla da sohbet eden Tümamiral Bilgiç, Rektör Prof. Dr. Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'e TSK’nın şükran plaketini sundu.



