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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Paçalı şahin tedavi altına alındı

06 Ocak 2017 Cuma, 13:43
Paçalı şahin tedavi altına alındı

MUĞLA (AA) - Milas'ta yol kenarında yaralı halde bulunan paçalı şahin, bir veteriner kliğinde tedavi altına alındı.

Ekinanbarı Mahallesi'nde yol kenarındaki yaralı şahini fark eden vatandaşlar, kuşu yakalayarak veteriner hekim Gülizar Atıcı'ya ulaştırdı.

Kontrollerinde sağ kanat bölgesinde ağır yaralanma olduğu tespit edilen şahinin tedavisine başlandı. Yaklaşık 3 gün süren tedavi sonrası şahinde iyileşme görüldü.

Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinin av sırasında ya da araç çarpması sonucu yaralanmış olabileceğini belirterek "Paçalı şahin, doğada nadir bulunan türlerden. Ortalama ömürleri 100 yıl. Bu şahinin yaklaşık 10 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. İlk geldiğinde acil durum tedavisini uyguladık. Şimdi durumu oldukça iyi." dedi.

Tedavisinin ardından şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceklerini dile getiren Atıcı, hayvanın daha sonra doğaya salınacağını anlattı.

Veteriner teknikeri Ercan Atıcı da şahinin doğal ortamında olmadığı için strese girdiğine işaret ederek hayvanın kuşbaşı et ve şırıngaya su konularak beslendiğini aktardı.

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