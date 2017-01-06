Emine Erdoğan, adaşının hayalini gerçekleştirdi

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ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisi ile görüşme hayali kuran bedensel engelli 18 yaşındaki Emine Dağ ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında açılışı yapılacak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binası'na gelişinde kendisini karşılayanlar arasında tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Emine Dağ'ı fark etti.

Dağ ile uzun süre sohbet eden Emine Erdoğan’ın zaman zaman duygulandığı görüldü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşme hayalini yıllar sonra gerçekleştiği için mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Dağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerine de katıldığını belirtti.

Demokrasi nöbetlerinde yaşadıklarını Emine Erdoğan’a aktardığını ifade eden Dağ, "Emine Hanım'la konuşmak çok iyi oldu, yıllardır hayalimdi. 15 Temmuz’a ilişkin duygu ve düşüncelerimi, yaşadıklarımı anlattım. Değerli zamanını ayırmasını istedim o da çok sağ olsun beni dinledi." dedi.