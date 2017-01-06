06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis merkezli FETÖ/PDY soruşturması

06 Ocak 2017 Cuma, 13:59

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve bir doktor gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kapsamlı ve duyarlı çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 24 kişiye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Mutki, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimiz ile Ankara, İzmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde İl Jandarma Komutanlığı uhdesinde aralarında önemli birimlerde çalışanların da olduğu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY il jandarma yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir doktor olmak üzere 20 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

Açıklamada, terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
YEREL

HİZAN KAYMAKAMI ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Başkan Çoban 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ÇOBAN 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Ahlat 1. Teog'ta ilçeler arasında 2'nci oldu
YEREL

AHLAT 1. TEOG'TA İLÇELER ARASINDA 2'NCİ OLDU
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Bitlis'e yeni atanan Müftü Faysal Geylani görevine başladı
YEREL

BİTLİS'E YENİ ATANAN MÜFTÜ FAYSAL GEYLANİ GÖREVİNE BAŞLADI
ASKON Bitlis şubesinden 100 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı
YEREL

ASKON BİTLİS ŞUBESİNDEN 100 ÖĞRENCİYE GİYİM VE KIRTASİYE YARDIMI
Adilcevaz TEOG başarısını yükseltti
YEREL

ADİLCEVAZ TEOG BAŞARISINI YÜKSELTTİ
Düzeltme
YEREL

DÜZELTME
Güroymak Belediyesi Suriyeliler için harekete geçti
YEREL

GÜROYMAK BELEDİYESİ SURİYELİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ