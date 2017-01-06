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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Çorum'da askeri aracın minibüsle çarpışması

06 Ocak 2017 Cuma, 14:15

KAYSERİ (AA) - Çorum'da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci (31), memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ekinci'nin naaşı Çorum'dan helikopterle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine, oradan da karayoluyla Sarız'a getirildi. Sarız Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından şehit Ekinci için tören düzenlendi.

Törende şehidin ağabeyleri Osman ve Muzaffer tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Damızlık köyünde toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Halime, ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda kişi katıldı.

Çorum-Osmancık karayolu Kırkdilim mevkisindeki maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri aracın, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu Ekinci ile Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer şehit olmuştu.

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