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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Sınır ötesine yardım

06 Ocak 2017 Cuma, 14:22

KİLİS (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen insani yardım malzemeleri, Suriye'ye gönderildi.

TDV Kilis Şubesi, kampanya çerçevesinde Siirt'ten gönderilen ve içerisinde gıda, yatak, battaniye, soba, kilim olan 3 tır yardım malzemesini, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere verilmek üzere düzenledi.

Siirt İl Müftülüğü Yardım Görevlisi Zafer Yunus Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında ilk olarak 3 tır yardım malzemesi hazırladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfınca başlatılan kampanya ile 3 gün gibi kısa bir süde ciddi yardım topladıklarını anlatan Aşan, toplanan yardımlardan 2 tırı Cilvegözü, 1 tırı ise Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden bugün itibariyle Suriye'ye yollamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aşan, tırlara yaklaşık 11 ton un, 3 ton sıvı yağ, 30 bin kıyafet, soba, kilim gibi temel ihtiyaç malzemeleri yüklendiğini ifade ederek "Gece gündüz demeden günlük 3 saat uykuyla toplanan yardımları tek tek istifledik ve paketledik. Bölgede kritik olaylar olmakta ancak bölge insanımız kampanyaya kayıtsız kalmadı ve ellerinden gelenden daha fazlasını yaptılar." dedi.

Kilis Müftülüğü yardım görevlisi Mustafa Murat Helvacıoğlu da sınırın diğer tarafında binlerce Suriyelinin barındığını belirterek bölgeye günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ile 60 bin ekmek göndermeye devam ettiklerini anımsattı.

Helvacıoğlu, ülke genelinden ve yurtdışı şubelerinden gönderilen un ve bakliyatın oluşturulan aşevi ve fırınlarda işlendikten sonra; battaniye, kıyafet ve su gibi malzemelerin ise doğrudan Suriye'ye gönderildiğini kaydetti.

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