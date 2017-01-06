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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Lise öğrencilerinden askerlere mektuplu moral

06 Ocak 2017 Cuma, 14:24

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Mesleki Eğitim Teknik Merkezi'nde (METEM) eğitim gören lise öğrencileri, moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklerde vatani görevini yapan askerlere gönderdi.

Her ay farklı birliklere mektup göndermeyi amaçlayan öğrenciler, ilk mektuplarını PTT Mucur Şubesi'nden postaladı. Öğrenciler adına açıklama yapan Çağrı Altunkarı, sosyal sorumluk duygusu gereği "Askerlere Mektup" projesi hazırladıklarını söyledi.

Projeye öğretmenlerinin de destek verdiğini belirten Altunkarı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan mehmetçiklere moral vermeyi amaçladıklarını, onların morallerini yüksek tutmak için mektuplar yazdıklarını dile getirdi.

Altunkarı, "Askerlerimiz için arkadaşlarımızla bir araya gelerek ne yapabileceğimizi düşündük. Onlar bizim için görev yapıyorlar. Her gün onların şehit haberleri geliyor. Mekanları cennet olsun. Biz onları çok seviyoruz. METEM'de eğitim gören lise öğrencileri olarak askerlerimize hep birlikte mektup göndererek onların vatan sevgilerini artırmak istedik. Bizler onlar sayesinde eğitim görüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Gülbeyaz Köksal da projelerine ilçedeki diğer okullarda okuyan öğrencilerden de destek geldiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımız kampanyayı ilçe geneline yaydılar. Pek çok öğretmenle ve öğrencilerle görüştüler. Adeta mektup yağmuruna tutuldular." diye konuştu.

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