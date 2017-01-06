Yurtta asayiş

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, üniversite öğrencisi genç kızı zorla kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 156 Jandarma İmdat Hattı'na, Ağaköy'deki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 18 yaşındaki H.T'nin, fakülte kütüphanesinden Selçuk Kız Öğrenci Yurdu'na yaya olarak gittiği sırada, beyaz minibüsten inen tanımadığı bir erkek tarafından zorla kaçırılmak istendiği bildirildi.

Kız öğrencinin zanlının elinden ani bir hareketle kurtulduğu ve bağırmaya başladığı, çevredeki diğer öğrencilerin durumu fark etmesinin ardından şüphelinin aynı araçla olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Tanıkların ifadeleri ve çevredeki kamera görüntülerinden aracın plakası tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı K.K. (37), ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- 4 aracı kundaklayan zanlı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki 4 aracı kundaklayan kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde dün 4 aracın yakılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu V.Y. gözaltına alındı.

- Ordu'da kaçak sigara operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da bir tırda 155 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde Karadeniz sahil yolunda bir tırı durdu.



Tırın dorsesindeki aramada 200 koli içinde 155 bin paket kaçak sigara bulundu.



Kaçak sigaralar, emniyet görevlileri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili H.C. ile İ.C. gözaltına alındı.



- Bilecik'te uyuşturucu operasyonu



BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, araçlarında uyuşturucu bulunan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 2 araçtan birini çevre yolu, diğerini ilçe merkezinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K, F.B, F.Y, E.Y. ve E.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu



AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 Afganistan uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 Afganistanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen gruba yönelik 3 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, 13 Afganistan uyruklu gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerindeki aramalarda, poşetlerde 60 gram eroin ve 10 gram afyon sakızı ile uyuşturucu hap ele geçirilmişti.



