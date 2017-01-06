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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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TEOG birincisine altın ödülü

06 Ocak 2017 Cuma, 14:49
TEOG birincisine altın ödülü

MANİSA (AA) - Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, TEOG sınavındaki 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Hatice Zehra Çalıklı'yı (13) makamında kabul ederek çeyrek altın ile ödüllendirdi.

İşçi olarak çalışan İlkdal Çalıklı ve ev hanımı Şennur Çalıklı'nın 3 çocuğundan biri olan Hatice Zehra'nın başarısı ailesini ve ilçeyi mutlu etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Samiye Nuri Sevil Ortaokulu Müdürü Memduh Buran, Çalıklı ile Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Turan, TEOG birincisi Hatice Zehra Çalıklı'ya çeyrek altın ve kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette konuşan Hatice Zehra Çalıklı, matematik öğretmeni ablası ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi ağabeyi gibi iyi bir üniversitede okumayı ileride de çocuk doktoru olmayı hedeflediğini söyledi.

TEOG sınavına hazırlanan arkadaşlarına düzenli çalışmayı ve kitap okumayı tavsiye eden Çalıklı, "TEOG sınavlarına hazırlanırken ailemin katkısı çok büyük oldu. Ailem bana maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağladı. Öğretmenlerim ve okulum da çok iyiydi. Hafta sonları kurslara da gidiyorum. Çok faydalı oluyor. Yeni yapılacak olan TEOG sınavında da herkese çok kitap okumalarını ve düzenli çalışmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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