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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Kişi başına düşen kitap sayısı 8,4’e yükseldi

06 Ocak 2017 Cuma, 14:50

ADANA (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu, Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısının 2015'te yüzde 8 olduğunu, bu rakamın 2016'da yüzde 8,4'e yükseldiğini bildirdi.

Zeynioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen, yarın Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak Çukurova Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Zeynioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine dayanılarak hazırlanan, 2016 yılına ait Türkiye yayıncılık verilerini hakkında bilgi verdi.

Zeynioğlu, şunları kaydetti:

"2016 yılında toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. Bu kitaplar için 404 milyon 129 bin 293 bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında ilk ve orta öğretim öğrencilerine 262 milyon 736 bin 286 ücretsiz ders kitabı dağıttı. TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin nüfusuna oranla 2016 yılında kişi başına 8,4 kitap düştü. 2015'te Türkiye’de 620 milyon 751 bin 618 adet kitap üretilmişti, kişi başına düşen kitap sayısı yüzde 8'di. 2016 yılı verileri göz önüne alındığında, üretilen kitap adedinde de yüzde 7,4'lük artış olduğu görülüyor. Uluslararası Yayıncılar Birliğinin verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 11. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde de yine 11. sırada yer alıyor."

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