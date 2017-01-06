Öğrencilerden Haleplilere yardım

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Kanuni İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerin harçlıklarıyla alınan yardım malzemelerinin bulunduğu tır ve kamyon Suriyeliler için yola çıktı.

Okul Müdürü Ali Boysak, okul önündeki uğurlama töreninde, Halep'te büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin hep mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Boysak, şöyle konuştu:

"Suriye'deki kardeşlerimiz bir taraftan soğukla, açlıkla mücadele ederken, diğer taraftan Esed ve onun destekçilerinin attığı bombaların altında can vermektedir. İslam medeniyetinin en kadim şehri olan Halep, bugün yok edilmiştir. Ülkemiz, hep mazlum insanların yanında yer almıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Bizler oradaki kardeşlerimize destek olma adına okulumuzda 700 öğrencimizle kampanya başlattık. Gönderdiğimiz tırda oradaki en önemli ihtiyaçlardan su var. Diğer ek olarak gönderdiğimiz kamyonda ise un, bebek bisküvisi, çocuk bezi başta olmak üzere kuru gıdalar mevcut. Yardımlarımız devam edecek. Herkesin de oradaki insanlara yardım etmesi çağrısında bulunuyorum."

Konuşmanın ardından tır ve kamyon dualarla Haleplilere gönderildi.